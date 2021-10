Formidable mobilisation de soutien à Georges Ibrahim Abdallah et à la Palestine ce samedi à Lannemezan (65)

Par ISM/Rues d'Oc

La mobilisation nationale annuelle devant le centre pénitentiaire de Lannemezan pour exiger la libération de notre camarade résistant et des Palestiniens s'est déroulée hier samedi 23 octobre, date qui marque le début de ses 37 ans de séquestration par l'Etat français, aux ordres des Etats-Unis et d'Israël. Rappelons que Georges Abdallah est libérable depuis 1999 et que tous les gouvernements français qui se sont succédés depuis ont refusé ses demandes de libération, même lorsqu'elle était décidé par les tribunaux. NOUS EXIGEONS L'EXPULSION DE GEORGES ABDALLAH VERS SON PAYS, LE LIBAN !



Ci-dessous une très belle vidéo réalisée et publiée par Rues d'Oc. Les images se passent de commentaires !







L'adresse de Georges à ses camarades mobilisés, lue par Suzanne Le Manceau, responsable de la coordination entre Georges et "l'extérieur" depuis de nombreuses années, sera disponible à la lecture ici dans les heures qui viennent.