Gaza : Les réfugiés protestent contre la décision de l'UNRWA de réduire les coupons alimentaires (vidéo)

Par Middle East Monitor

22.02.202 - Des dizaines de réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza ont organisé dimanche une manifestation contre la récente décision de l'UNRWA de réduire les coupons alimentaires, a rapporté Anadolu.



Organisée par un comité populaire affilié à l'OLP, la manifestation s'est tenue devant le centre de distribution alimentaire de l'UNRWA dans le camp de réfugiés d'Al-Shati (Beach). Des représentants des factions nationales, des associations et des institutions communautaires dans les camps de réfugiés y ont participé.



Les manifestants ont exprimé leur rejet de la décision de l'UNRWA d'imposer des coupes dans ses services. Ils ont accusé l'agence de prendre les premières mesures pratiques pour réduire ses services essentiels pour les réfugiés.



Les comités populaires ont demandé à l'UNRWA d'annuler le nouveau système de coupon unique et de réintroduire le système de deux coupons, afin de rétablir l'équilibre pour les réfugiés palestiniens classés sous le seuil de pauvreté extrême. On estime à 770.000 le nombre de réfugiés qui se trouvent déjà à ce niveau.



Aujourd'hui 23/2, les réfugiés palestiniens ont organisé un sit-in devant le bureau de l'UNRWA à Khan Younis, au sud de la bande de Gaza, pour protester contre la réduction de l'aide alimentaire de l'agence à la communauté des réfugiés palestiniens.



Voir la vidéo sur la page twitter de Quds News Network :



https://twitter.com/i/status/1364257167688269826





Source : Middle East Monitor

Traduction : MR pour ISM