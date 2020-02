Gaza… avant et après le blocus - Témoignages d’élèves du cours de Français, en 3ème au Collège Abdelkader Alhossiny, Khan Younes (Bande de Gaza).

Par Eleves college Abdelkader Alhossiny

Avant le blocus, la vie à Gaza était tranquille, les conditions politiques, économiques et sociales étaient bonnes. Mais après le blocus, la situation a commencé à changer, et malheureusement le changement a été pire... Maintenant, après 12 ans, la vie à Gaza est devenue très difficile.