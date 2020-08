Gaza plongée dans le noir : trois heures d'électricité par jour ! Où sont ces pays qui normalisent avec les occupants ?

Par Ziad Medoukh

A partir de ce mardi 18 août 2020, chaque foyer dans la bande de Gaza a le droit seulement à trois heures d'électricité par jour. On va passer d'un programme de 8 heures de courant électrique par jour à 3. Inimaginable ! Surtout pendant cet été très chaud. La seule centrale électrique de Gaza fonctionne actuellement avec 25% de sa capacité, à cause de manque de fuel bloqué par l'armée israélienne.

Depuis jeudi dernier, les forces d'occupation israéliennes interdisent l'approvisionnement en carburant dans cette région isolée. Des restrictions et des punitions collectives contre plus de deux millions de palestiniens de Gaza.



Cette centrale risque d'être arrêtée totalement d'ici deux jours si le seul passage commercial qui relie la bande de Gaza à l'extérieur reste fermé, et si les autorités israéliennes continuent à empêcher l'entrée du diesel industriel et des carburants dans cette enclave sous blocus, avec des conséquences dramatiques sur les services de santé et les installations d'eau.



Gaza est de nouveau plongée dans le noir

Terrible !

Silence, on étrangle les Palestiniens de Gaza !

Cette fois-ci avec la complicité de quelques pays arabes.







Où sont les pays qui ont signé un accord avec les occupants devant cette souffrance, qui ont donné carte blanche à ces criminels pour poursuivre leur politique agressive et coloniale ?



Où sont les organisations des droits de l'homme face à cette ignominie ?



Une semaine après l'annonce de normalisation entre un pays arabe et cet état d'apartheid, l'armée israélienne a intensifié ses agressions contre le peuple palestinien, elle a tué trois Palestiniens en Cisjordanie occupée, elle a bombardé plusieurs fois la bande de Gaza, elle a fermé complètement la mer de Gaza, et elle a empêché l'arrivée du carburant.



Et ça continue !

Honte à eux tous ces complices!

La lutte continue !

Gaza résiste et existe!

Vive la Palestine !