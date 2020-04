Gaza, un ballon, une jambe – un film de 30mn de Patrice Forget

Par ISM-France

Du 30 mars 2018 à fin juillet 2019, nous avons suivi avec respect, admiration et angoisse les Palestiniens de Gaza engagés tous les vendredis dans les manifestations de La Grande Marche du Retour, marchant avec force drapeaux et banderoles vers la clôture installée par les forces israéliennes d’occupation à la limite territoriale de la bande de Gaza, pour réaffirmer leur droit imprescriptible au retour dans leur pays volé.