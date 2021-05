Grève générale dans les provinces de la patrie et des territoires de 48

Par Palestine Info

Aujourd'hui, mardi, une grève générale a lieu dans les gouvernorats de la patrie et des territoires de 48, en réponse à l'agression "israélienne" continue contre le peuple palestinien.

La grève touche tous les aspects de la vie commerciale et éducative, y compris les institutions privées et publiques. Les écoles et les universités sont fermées, ainsi que les banques et les transports publics.

L’appel à la grève a été lancé par les dirigeants des forces nationales et islamiques. Elles ont appelé notre peuple à participer largement aux activités nationales et de masse dans les centres-villes, les villages et les camps jusqu'aux zones de contact avec l'occupation à 2:00 (UTC+3) (13h heure France), pour incarner l'unité nationale et brandir le drapeau de Palestine.





Source : Palestine Info