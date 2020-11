Huit plats palestiniens de Gaza : recettes en photos et vidéos

Par Ziad Medoukh

La cuisine palestinienne est très riche, les plats de la Palestine sont très nombreux. Cette cuisine fait partie d'une culture palestinienne riche et ancienne. La chaîne francophone "Gaza la vie" a réalisé quelques vidéos sur les plats palestiniens traditionnels préparés par les femmes de Gaza chez elles. Des plats copieux et délicieux. Des plats typiquement palestiniens souvent préparés avec de l'huile d'olive et servis avec du riz, de la salade, des radis, des oignons verts, des olives et des cornichons. Des plats mangés souvent avec du pain traditionnel cuit à la maison.

Les spécialités de la cuisine palestinienne présentées en français par des femmes francophones de Gaza avec des ingrédients, des recettes et une excellente préparation qui montre l'art de la cuisine palestinienne.



1- Le maftoul ou le couscous palestinien à base de blé complet et une semoule épaisse, un peu différent du couscous maghrébin ; le maftoul est servi avec des légumes chauds, notamment des citrouilles.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ol0-ot2yQEc





2- Le soumakia, ce plat populaire des fêtes et mariages, à base de sumac et de morceaux de viande découpées, est préparé en grande quantité pour l'offrir aux invités.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=8Z9ZNPYLf78





3- Le musakhan ou réchauffé (photo ci-dessous) est un plat national en Palestine, on le prépare toujours lors de la saison de récolte des olives en Palestine. Le musakhan est surtout à base d'huile d'olive, d'oignon, du poulet, du sumac, des épices et du pain traditionnel cuit au four de bois, le tabun.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=fXFwlQn1xeA





4- Le shawerma ou le kibab turc, devenu un plat très populaire en Palestine, est le blanc du boulet rôti mélangé avec l'huile d'olive, l'oignon et le citron mis dans un pain spécial cuit au four.





5- Le moulikhoya, son nom est celui de la plante corète potagère ; les feuilles de cette plante réduites en poudre de couleur verte sont cuisinées dans une sauce riche à base de viande ou poulet pour qu'elle soit un liquide vert foncé.









6- La saydiya ou le riz au poisson, est un plat palestinien typiquement de Gaza, cette ville sur la plage, connue par ses poissons de qualités malgré les mesures de l'occupation contre les pêcheurs de Gaza.





7- Le bissara (photo ci-dessous), un plat palestinien d'hiver, à base de moulikya sec et des fèves sèches ; on le mange avec le piment, les olives et les oignons.









8- Le bamya ou gombo est un plat d'été ; on le cuit avec de la viande et le jus de tomate, on y met un peu de basilic.





Bon appétit de Gaza la vie !