Important ! « Amandes amères », une vidéo des agriculteurs de l’UAWC pour s’opposer à la campagne de désinformation israélienne

Par Le Philistin/UAWC

Nous travaillons depuis bientôt vingt ans avec l'organisation de paysans palestiniens UAWC (Union of Agricultural work committees) et, avec vous, nous participons modestement à l'indépendance économique du peuple palestinien en commercialisant et en consommant les produits alimentaires issus du travail de ces agriculteurs dépendants des lois coloniales de l'occupant.