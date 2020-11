Israël intensifie ses plans de colonisation de Jérusalem-Est

Par The New Arab

Israël progresse dans la construction de centaines de nouveaux logements dans une colonie sensible de Jérusalem-Est, a déclaré dimanche un groupe de surveillance, une démarche qui défierait le consensus international contre la construction israélienne dans des zones qui couperaient les Palestiniens du secteur Est de la ville.



L'Autorité domaniale israélienne a annoncé dimanche sur son site Internet qu'elle avait ouvert des appels d'offres pour plus de 1.200 nouveaux logements dans la colonie stratégique de Givat Hamatos à Jérusalem.



Cette décision sera un test sur les liens avec la nouvelle administration du président élu Joe Biden, qui pourrait s'opposer plus fermement à l'expansion des colonies israéliennes après quatre années de politique plus indulgente sous le président Donald Trump.



Le groupe de surveillance de la colonie, Peace Now, et d'autres critiques affirment que la construction de la colonie isolerait la ville palestinienne de Bethléem et le sud de la Cisjordanie de Jérusalem-Est, coupant encore davantage l'accès des Palestiniens à la partie orientale de la ville.



Jérusalem-Est est désignée comme la capitale d'un futur État palestinien.



L’appel d’offres arrive également alors que le secrétaire d'État Mike Pompeo doit se rendre dans la région cette semaine, où il devrait visiter une colonie israélienne en Cisjordanie , ce que les précédents secrétaires d'État américains ont évité. Les responsables palestiniens, qui ont été snobés par l'administration Trump, ont dénoncé la visite prévue. Le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh a tweeté vendredi qu'il s'agissait d'un "dangereux précédent" qui légalise les colonies.



Brian Reeves, un porte-parole de Peace Now, a déclaré que cette décision de dimanche permet aux entrepreneurs de commencer à soumissionner aux appels d'offres, un processus qui s'achèvera quelques jours avant l'inauguration de Biden. La construction pourrait alors commencer dans les mois qui suivent.



Une grande partie de Jérusalem est déjà isolée de la Cisjordanie par une série de postes de contrôle et par le mur de séparation. Israël a auparavant avancé sur les plans de construction de l'E1, une autre zone sensible à l'est de Jérusalem qui, selon les critiques, avec Givat Hamatos, isolerait entièrement Jérusalem-Est de la Cisjordanie .









Source : The New Arab

Traduction : MR pour ISM