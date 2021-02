Israël prévoit de construire une nouvelle colonie dans le centre de Jérusalem al-Qods

Par Press.tv

11.02.2021 – Le quotidien israélien Calcalist a rapporté jeudi que la nouvelle colonie, qui doit être construite près du centre commercial de Malha, dans le centre de Jérusalem al-Quds, comprendra des centaines de logements de colons et de bureaux ainsi que d'autres installations.



Selon le rapport, Israël envisage de construire des installations sportives, plusieurs immeubles d'appartements de 24 étages, 250 unités d'habitation protégées et des centaines de bureaux et d'installations commerciales et de magasins dans les nouveaux quartiers.



Le projet sera bientôt soumis pour approbation au comité de planification et de construction du district de Jérusalem al-Qods.



En début de semaine, des articles ont indiqué que les autorités israéliennes prévoyaient d'étendre la colonie de Pisgat Ze'ev à Jérusalem al-Quds, et de construire 900 nouvelles unités de colons.



Plus de 600.000 Israéliens vivent dans plus de 230 colonies construites depuis l'occupation israélienne de 1967 des territoires palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem-Est al-Qods.



Toutes les colonies israéliennes sont illégales au regard du droit international. Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ont condamné les activités de colonisation d'Israël dans les territoires occupés.



Israël va raser davantage de structures palestiniennes en Cisjordanie



Jeudi également, l'armée israélienne a menacé de démolir trois maisons palestiniennes, un réservoir d'eau et d'autres structures dans le village de Ain Shibli, à l'est de la ville de Naplouse, en Cisjordanie occupée.



Selon le responsable local Ghassan Daghlas, les forces israéliennes ont pris d'assaut le village et ont remis les ordres de démolition aux habitants.



Ces ordres ont été donnés quelques jours après que l'Union européenne ait appelé à mettre fin aux démolitions et à l'expansion des colonies.



L'appel a été lancé mardi par Peter Stano, porte-parole de l'UE, après qu'Israël ait démoli 46 structures appartenant à des familles palestiniennes à Hamsa al-Foqa dans la vallée du Jourdain en Cisjordanie occupée en début de semaine.



« L'UE rappelle sa ferme opposition à la politique de colonisation d'Israël et aux mesures prises dans ce contexte, telles que les transferts forcés, les expulsions, les démolitions et les confiscations de maisons, qu'elle considère comme illégales au regard du droit international (...) », a déclaré M. Stano.



Les autorités israéliennes démolissent habituellement les maisons palestiniennes en Cisjordanie occupée en prétendant que les structures ont été construites sans permis, des permis qu'il est pratiquement impossible d'obtenir. Elles ordonnent aussi parfois aux propriétaires palestiniens de démolir leurs propres maisons ou de payer les frais de démolition à la municipalité s'ils ne le font pas.









Source : Press.tv

Traduction : MR pour ISM