Israël prévoit de déplacer les habitants de Khan al-Ahmar dans une nouvelle zone en Cisjordanie

Par Middle East Eye

Les autorités israéliennes prévoient d'expulser les Palestiniens du village de Khan al-Ahmar et de les déplacer à quelques centaines de mètres de là, dans une zone située entre Jérusalem et Jéricho, en Cisjordanie occupée, a révélé Yedioth Ahronoth. Khan al-Ahmar est situé en Cisjordanie près de la route 1, qui relie Jérusalem-Est à la vallée du Jourdain, et se trouve à proximité de la colonie israélienne illégale de Kfar Adumim.



En septembre 2018, la Cour suprême d'Israël a approuvé la démolition de Khan al-Ahmar, malgré les appels de pays européens, d'organisations de défense des droits de l'homme et de militants demandant à Israël d'arrêter le processus. (1)



Le plan proposé par les responsables israéliens consiste à relocaliser les résidents de Khan al-Ahmar dans une zone qui, selon eux, leur permettra de "maintenir le même mode de vie", a rapporté Yedioth Ahronoth dimanche.



En 2018, des responsables israéliens ont proposé un plan similaire visant à relocaliser les 180 habitants de Khan al-Ahmar dans une zone située à 12 km, près du village palestinien d'Abu Dis [près d’une décharge publique, ndt], ce que les résidents ont refusé. Sous la pression internationale, Israël a mis ses plans en attente.



Les habitants de Khan al-Ahmar appartiennent à la tribu des Jahalin, un groupe de Bédouins qui a été expulsé du désert du Naqab - également appelé le Néguev - pendant la guerre israélo-arabe de 1948. Les Jahalin se sont ensuite installés sur les pentes orientales de Jérusalem.



La communauté de Khan al-Ahmar comprend quelque 35 familles, dont les maisons et les écoles rudimentaires, faites pour la plupart de tôle ondulée et de bois, ont été démolies par l'armée israélienne à plusieurs reprises ces dernières années.



Selon le Yedioth Ahronoth, la tribu Jahalin étudie actuellement la proposition israélienne, car la démolition de leur village est imminente et pourrait avoir lieu à tout moment en fonction de la décision de justice.



Israël a l'intention de démolir Khan al-Ahmar dans le cadre du plan dit E1, qui prévoit la construction de centaines de logements pour relier les colonies de Kfar Adumim et Maale Adumim à Jérusalem-Est, dans la zone C de la Cisjordanie sous contrôle israélien.



S'il est pleinement mis en œuvre, les critiques affirment que le plan E1 diviserait effectivement la Cisjordanie en deux, isolerait Jérusalem-Est des communautés palestiniennes de Cisjordanie et obligerait les Palestiniens à faire des détours encore plus longs pour se rendre d'un endroit à l'autre, tandis que les colonies illégales pourraient s'étendre.





(1) Lire le témoignage des militants d’ISM : « Assaut des forces israéliennes contre Khan Al-Ahmar », 16 septembre 2018.













Source : Middle East Eye

Traduction : MR pour ISM