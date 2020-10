Israël transforme 36 réserves naturelles de Cisjordanie en colonies

Les autorités d'occupation israéliennes contrôlent 36 zones dans la zone C de la Cisjordanie occupée et prévoient de les convertir en colonies et en camps militaires, a rapporté dimanche le journal jordanien Assabeel.



Le directeur général des ressources naturelles de l'Autorité palestinienne (AP), Issa Musa, a indiqué qu'il existe 50 réserves naturelles en Cisjordanie , dont 36 dans la zone C, qui sont sous le contrôle total de l'occupation israélienne.



Musa a expliqué qu'il y a 11.000 dounams de terres agricoles fertiles situées à Jéricho qui s'étendent jusqu'à la ville de Tubas, dans l'est de la Cisjordanie , sur lesquelles l'occupation israélienne a l'intention de construire des colonies juives et des camps militaires.



Selon M. Musa, l'Autorité pour la qualité de l'environnement documente toutes les agressions de l'occupation israélienne sur ces zones afin de les soumettre à la Convention des Nations unies sur la diversité biologique qui prendra les mesures nécessaires.







