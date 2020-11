Israël va "légaliser" rétroactivement les avant-postes coloniaux avant que Trump quitte son poste

Par IMEMC

Tzachi Hanegbi, le ministre israélien des "Affaires des colonies", a juré de légaliser rétroactivement des dizaines d'avant-postes colonialistes illégaux, installés sur les terres palestiniennes, avant que le président américain sortant D. Trump ne quitte ses fonctions.



Dans un discours prononcé lors d'une session de la Knesset, jeudi soir, Hanegbi a déclaré qu'il avait accepté, avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, de prendre toutes les mesures nécessaires pour légaliser 70 avant-postes.



Il a ajouté qu'après avoir légalisé les avant-postes, ils seraient transformés en "colonies", afin de recevoir tous les avantages, y compris les infrastructures et autres services.



Pour sa part, le "Conseil régional des colonies", en Cisjordanie occupée, a salué cette décision et a appelé à une action rapide sur le terrain en formant une équipe qui s'occuperait de toutes les questions juridiques.



Les colonies d'Israël en Cisjordanie , y compris Jérusalem occupée, sont illégales au regard du droit international, de diverses résolutions des Nations unies et du Conseil de sécurité, en plus de la quatrième Convention de Genève, dont Israël est signataire et qu'il ne cesse de violer.





Exemples d’avant-postes coloniaux installés des terres palestiniennes qui deviendront en quelques mois des colonies équipées de toutes les infrastructures.

















Source : IMEMC

Traduction : MR pour ISM