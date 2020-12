Israël va saisir de grandes étendues de terres palestiniennes dans le nord de la Cisjordanie occupée pour l’expansion de la colonie illégale Yitzhar

Par Wafa.ps

08.12.2020 – Les autorités israéliennes d'occupation ont notifié aux propriétaires fonciers palestiniens un plan de saisie de grandes étendues de leurs terres, au sud de la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, selon un militant local.



Ghassan Daghlas, qui documente les activités de colonisation dans le nord de la Cisjordanie , a déclaré que les forces israéliennes ont remis des avis de saisie de centaines de dounams de terres appartenant aux villageois de Burin, Madama et Asira al-Qibliya, au sud de Naplouse, afin d'étendre la colonie coloniale d'Yitzhar et de construire une nouvelle route de contournement.



Il a ajouté que les autorités d'occupation traitent Yitzhar, connue pour sa communauté religieuse fondamentaliste, comme une ville et, à ce titre, reclassent les terres qui l'entourent de ‘zone agricole’ en ‘zone constructible’ afin d'étendre la colonie.









Note ISM-France : Pour faire connaissance avec les colons fanatiques fous furieux d’Yitzhar, lire : Ils font de notre vie un cauchemar, de Yumna Patel, publié sur Middle East Eye le 26 mars 2018.













Source : Wafa.ps

Traduction : MR pour ISM