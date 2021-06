Khader Adnan libéré des geôles de l’occupation après 25 jours de grève de la faim

Par Al Manar

Après avoir passé un mois entier en détention administrative et observé une grève de la faim pendant 25 jours, le prisonnier palestinien Khader Adnan a été libéré, lundi 28 juin, par les forces d’occupation israélienne.

M.Adnan a été arrêté par les forces d’occupation, à l’aube du dimanche 30 mai, à l’un des postes de contrôle de la ville d’Arraba dans la province de Jénine, en Cisjordanie occupée.

Après sa libération, Khader Adnan, a déclaré à la télévision libanaise Al-Mayadeen que « notre peuple a décidé de vaincre cette occupation, et nous devenons plus forts après les arrestations ».



Adnan a souligné que « ces triomphes fonderont les bases d’une plus grande victoire et la fin de l’occupation ».



Il a en outre appelé « les médias palestiniens et internationaux à jouer un rôle de soutien aux prisonniers ».



Le prisonnier Adnan, membre du Jihad islamique palestinien, a été arrêté 12 fois et passé un total de 8 ans dans les prisons de l’occupation, dont la plupart étaient en détention administrative.



Il a entamé de sévères grèves de la faim, au cours desquelles il a failli perdre la vie, notamment en 2018, avant d’être libéré le 13 novembre de la même année.



‘Israël’ détient environ 4 400 Palestiniens, dont 39 femmes, 155 enfants et 500 détenus administratifs.



La détention administrative est un emprisonnement sur ordre militaire israélien, sans chef d’inculpation, pour une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois, avec la possibilité de prolongation.













Source : Al Manar