L’UAWC se mobilise pour aider les agriculteurs palestiniens face au coronavirus

Par Union of Agricultural Work Committees

22.03.2020 - Animées par une forte détermination et un profond sentiment d'appartenance à ce pays, les équipes de l'Union des comités de travail agricole poursuivent la distribution de matériel stérile et désinfectant et de brochures éducatives à des centaines de familles d'agriculteurs dans environ 80 groupes de population dans différentes régions de Cisjordanie.

Il y a des centaines de familles d'agriculteurs qui vivent dans des zones reculées, isolées et marginalisées, qui sont encerclées par de nombreuses colonies ; ces familles sont confrontées au danger d'être infectées par le nouveau coronavirus. C'est pourquoi il est essentiel que nous leur fournissions tout ce dont elles ont besoin pour se protéger de ce danger.



L'Union des comités de travail agricole a également organisé un convoi de 4 camions chargés de plus de 25 tonnes de diverses variétés de légumes, qui ont été donnés par des agriculteurs de la vallée du Jourdain et du nord de la Cisjordanie , à notre population de Bethléem.







Article en arabe ici.



Site de l'UAWC ici.







Fuad Abu Saif, directeur de l'UAWC







Source : UAWC

Traduction : MR pour ISM