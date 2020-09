L'armée israélienne renforce son blocus sur Gaza, devant le silence terrible d'un monde officiel complice

Par Ziad Medoukh

23.08.2020 - L'armée israélienne a décidé d'empêcher l'entrée de tous les biens et marchandises dans la bande de Gaza, à l'exception de quelques produits alimentaires et médicaux, à partir de ce dimanche 23 août 2020, après avoir suspendu les livraisons de fioul, des carburants et de gaz la semaine dernière.

Le seul point de passage commercial entre l'enclave palestinienne et l'extérieur est fermé par ordre militaire israélien.

Le renforcement de ce blocus participe à une nette détérioration de la situation humanitaire déjà précaire dans cette région isolée.

L'armée la plus morale au monde renforce son blocus contre deux millions de palestiniens de Gaza



Terrible !



Un navire de guerre israélien est installé à partir de ce dimanche à une distance de moins d'un mile, il s'est approché de la plage de Gaza et tire sur les pêcheurs de Gaza et leurs bateaux.

La marine israélienne a fermé complètement la zone de pêche au large des côtes de Gaza et cela depuis cinq jours.

Le blocus est aussi maritime.



Insupportable !



Dix jours de bombardements israéliens intensifs partout dans la bande de Gaza.



Horrible !







Depuis une semaine, chaque foyer dans la bande de Gaza a le droit à trois heures d'électricité par jour.



Inimaginable !



Des restrictions et des punitions collectives contre une population civile enfermée.



Quelle atrocité !



Silence, on étrangle les Palestiniens de Gaza !

Gaza de nouveau asphyxiée, étouffée et martyrisée



Quelle horreur !



Et des pays qui normalisent leurs relations avec cet état d'apartheid !

Et un monde officiel qui se dit libre mais qui ne bouge pas.

Quelle complicité !



Gaza n'a pas le choix que patienter et de s'adapter.