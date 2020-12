L’ex-détenu AlAkhras : « J’ai appris du Hezbollah de refuser de négocier avec l’occupation »

Par Al Manar

Dans une interview exclusive avec la chaine Al-Manar, l’ex-prisonnier palestinien et gréviste de la faim, Maher Al-Akhras, qui a été libéré jeudi 26 novembre, a affirmé avoir appris du Hezbollah comment s’attacher à son droit et refuser toute négociation avec l’occupation.

M. Akhras, qui a effectué une grève de la faim de 103 jours pour protester contre sa détention arbitraire, a remercié la chaîne al-Manar pour son « soutien continu au peuple palestinien, à la mosquée d’AlAqsa et à la Résistance palestinienne, ainsi que pour son travail en faveur du rétablissement de la justice et la liberté dans le monde ».



Lors de l’interview il a dit :



« Nous avons appris beaucoup de cette chaine et des Libanais. Et surtout quand le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a refusé de négocier avec l’occupant israélien son retrait du sud-Liban en 2000. Sayed Nasrallah avait alors dit aux Israéliens : ‘Comme vous êtes entrés au Liban sans négociation et détruit (nos régions), vous sortirez du Liban sans négociation’. Aucune pression au monde n’a pu contraindre le Hezbollah à négocier. Et moi, j’ai appris cette leçon du Hezbollah quand j’étais jeune. Pas de négociation avec l’occupant. Nous devons suivre cette voie, et je l’ai suivie ».





Source : Al Manar