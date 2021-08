L'ex prisonnier Medhat al-Issawi interdit d'entrer en Cisjordanie pendant 6 mois

Par Palestine Info

Le 29 juillet, les autorités d'occupation israéliennes ont rendu une décision interdisant à l'ancien prisonnier palestinien, Medhat Al-Issawi, d'entrer en Cisjordanie, pendant une période de 6 mois.

Le 14 Juillet, les autorités d'occupation avait libéré le prisonnier Medhat Tariq Al-Issawi, après 8 années d’incarcération, à condition qu'il reste éloigné de son domicile à Al-Isawiya, pendant 3 jours et à une distance d'au moins 100 mètres.

Les forces d'occupation ont également empêché les habitants d'Issawiya de célébrer la libération d'al-Issawi, et agressé les citoyens qui voulaient l'accueillir, après la fin de la période de son expulsion du village, qui a duré plusieurs jours.



Voir les photos des retrouvailles, brèves, de Medhat et de sa famille



Pendant 30 ans, la famille al-Issawi a été interdite de se rencontrer en raison des arrestations répétées par les forces d'occupation.



Tous les membres de la famille, y compris leur sœur, l'avocate Shireen, ont souffert de la détention dans les prisons de l'occupation.



Les forces armées d'occupation avaient déjà démoli la maison de Raafat al-Issawi, pendant la grève de la faim de son frère Samer, qui a duré 227 jours.



En 2019, la famille a reçu le 3e avis de démolition de la maison du prisonnier, Samer, malgré le paiement de lourdes amendes, sous prétexte de construire sans permis.





Note ISM-France : Les Issawi, du quartier Issawyah à Jérusalem-Est, une famille de combattants contre l'occupation : les parents Tareq et Layla, et leurs 8 enfants. Fadi a été assassiné, Samer, Medhat, Shireen harcelés et emprisonnés.







Source : Palestine Info