La "rénovation" de la mosquée Ibrahimi par Israël entraîne le vol de terres palestiniennes

Par Middle East Monitor

04.05.2020 - Israël a saisi le pouvoir municipal du ministère des Dotations et des affaires religieuses de l'Autorité palestinienne afin de "rénover" la mosquée Ibrahimi dans la ville occupée d'Hébron.

Les rénovations comprendront l'installation d'un ascenseur pour permettre aux personnes handicapées, y compris les touristes et les fidèles juifs, d'accéder au lieu saint.



Le ministre de la défense Naftali Bennett a donné son accord pour ces initiatives. Le ministre d'extrême droite a également chargé le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), le général Kamil Abu Rukon, de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'expropriation des terres proches du site pour faire avancer ce qui est essentiellement un autre projet illégal de colonisation israélienne.



La mosquée Ibrahimi est située au cœur de la Vieille ville d'Hébron, Al-Khalil en arabe ; les juifs la connaissent comme le Tombeau des patriarches. C'est un site hautement contesté et il a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2017.



Israël a progressivement pris le contrôle de la mosquée pour faciliter la pratique cultuelle du petit groupe de colons juifs illégaux qui se sont installés dans le centre de la vieille ville aux dépens des habitants palestiniens indigènes. L'accès à la mosquée pour le culte musulman est étroitement contrôlé par les autorités d'occupation et, à l'occasion, totalement interdit.



Ce nouveau projet colonial a reçu l'approbation du bureau du Premier ministre, du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Justice, et a été retardé pendant des années, a déclaré hier M. Bennett. "Le temps est venu d'aller de l'avant. Nous avons donné le feu vert au projet d'ascenseur pour mettre fin aux nombreuses années de discrimination sur le site. Toute personne, qu'elle soit handicapée ou non, doit avoir la possibilité de visiter le tombeau, qui est un site important du patrimoine juif", a-t-il déclaré. "C'est ce que signifie le développement des colonies, avec des actes et non des paroles. Je remercie le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères pour leur aide dans cette affaire".



En réponse, le ministère palestinien des Affaires étrangères et des expatriés a condamné dans les "termes les plus forts" la proposition de ‘saisir’ davantage de terres palestiniennes près de la mosquée pour un projet colonial. En plus de l'ascenseur pour les colons, le ministère a déclaré qu'il s'agissait d'une tentative de changer le "caractère arabe et islamique de la mosquée".



Selon l'agence de presse Wafa, Israël utilise l'épidémie de coronavirus pour mettre en œuvre ce projet alors que l'attention du monde est concentrée ailleurs.



Le ministère de l'AP a ajouté que cette décision et d'autres liées aux colonies illégales seront sur la table de la Cour pénale internationale puisqu'il s'agit d'un autre acte criminel de l'État d'occupation.







Source : Middle East Monitor

Traduction : MR pour ISM