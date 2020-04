La solidarité s'active entre les Palestiniens de Gaza dans le contexte de confinement (vidéo)

Par Ziad Medoukh

Dans le contexte de confinement actuel contre le Coronavirus commencé début mars 2020 dans la bande de Gaza, la situation s'aggrave de plus en plus pour les familles pauvres en particulier. Pour faire face à cette situation terrible, la solidarité s'active entre les Palestiniens de Gaza.