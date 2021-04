Le Hamas demande à la communauté internationale de faire pression sur Israël pour qu'il libère ses membres

Par The New Arab

Le Hamas a exhorté la communauté internationale à faire pression sur Israël pour qu'il libère ses membres habitant en Cisjordanie avant les prochaines élections palestiniennes.

À l'occasion de la Journée du prisonnier palestinien, le groupe basé à Gaza a dénoncé samedi l'arrestation par Israël de Palestiniens qui se présentent aux prochaines élections, l'accusant d'empêcher la tenue de ces dernières.

Israël « s'ingère de manière flagrante dans les affaires intérieures palestiniennes et tente de faire obstacle au processus électoral dans l'intention de l'influencer et d'en empêcher le déroulement », a déclaré le Hamas dans un communiqué repris par l'agence Anadolu.



Le groupe a exhorté la communauté internationale et les pays soutenant les élections palestiniennes « à riposter aux agressions de l'occupation », en référence aux arrestations.



Le Hamas a insisté sur le fait qu'il était déterminé à tenir les élections « en dépit des menaces et du harcèlement israéliens », ajoutant qu'il tenait Israël « pleinement responsable de ses crimes systématiques contre les prisonniers ».



Ces dernières semaines, Israël a arrêté des membres du Hamas lors de raids nocturnes en Cisjordanie occupée à l'approche des élections.



Des membres du Hamas ont également été menacés d'emprisonnement par des agents des services de renseignement israéliens s'ils se présentaient aux élections.



Les Palestiniens se rendront aux urnes pour la première fois depuis 15 ans. Les élections législatives doivent avoir lieu le 22 mai et le scrutin présidentiel le 31 juillet.





Cheikh Adnan Ahmed Al-Hossari (Abu Bakr), 57 ans, un ex-prisonnier, a passé plus de 12 ans dans les prisons d'occupation, la plupart en détention administrative. Il a été libéré il y a près de deux mois après une détention administrative qui a duré 15 mois.



Il a entamé une grève de la faim en 2014, au cours de sa détention administrative de 62 jours avec des centaines de prisonniers administratifs, pour protester contre leur maintien en détention administrative renouvelée sans inculpation.

Source Centre palestinien d'information

