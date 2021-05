Le bilan de l’agression israélienne contre Gaza s’élève à 109 martyrs, dont 28 enfants et 15 femmes, et 621 blessés

Par Al Ahed/ISM-France

Le bilan de l’agression israélienne contre Gaza s’est alourdi à 109 martyrs, dont 28 enfants et 15 femmes, et 621 blessés, selon le ministère de la Santé dans la bande de Gaza.

Pendant ce temps, des manifestations de solidarité avec le peuple palestinien sont organisées partout dans le monde entier, regroupant des milliers de participants qui scandent, avec force, des slogans de soutien à la population palestinienne et exigeant que les crimes de l'Etat colonial ne restent pas impunis.



Source : alahednews.com