Le bulldozer de la haine

Par Ziad Medoukh

J’ai composé ce poème "Le bulldozer de la haine" après le crime israélien odieux de ce bulldozer qui a écrasé un cadavre d'un jeune palestinien au sud de la bande de Gaza fin février 2020.

Ce poème est lu par la journaliste française Samia Chiki. La vidéo est réalisée par la chaîne francophone "Gaza la vie".

Une plume qui dénonce l'injustice,

Des mots en souffrance,

Un poème qui dit non à l'oppression.

Une écriture qui informe et informe.



Un texte qui essaye de combattre la haine par la culture et la poésie.

Des paroles vraies et justes qui décrivent la douleur.

C'est atroce et honte à ceux qui ont fermé les yeux.

Un cri légitime contre l'inhumanité.



Une voix qui condamne l'indifférence,

Une lecture émotionnelle qui montre la solidarité avec un peuple opprimé.

Un hommage à un peuple digne.

Un combat indéfectible pour la liberté et pour la paix

Un espoir pour l'avenir.







Merci beaucoup Samia Chiki pour ta belle lecture, pour le montage de cette vidéo et pour cette voix magnifique qui a ajouté une beauté à ce poème.



Vive la solidarité.



Merci beaucoup l'équipe motivée et bénévole de "Gaza la vie" pour la réalisation de cette vidéo.



La vie continue à Gaza malgré l'horreur de ce nouveau crime israélien contre le peuple palestinien.