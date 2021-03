Le cheikh Omar Barghouti meurt du COVID-19 à l'âge de 67 ans

Par Quds News Network

25.03.2021 - Le cheikh Omar Barghouti, icône de la résistance palestinienne, est mort aujourd'hui du COVID-19 à l'âge de 67 ans. Le virus lui avait été diagnostiqué il y a plusieurs jours et son état s'est rapidement détérioré.

Il était originaire de la ville de Kobar, près de Ramallah, en Cisjordanie occupée.

Le cheikh Omar Barghouti, ou "Montagne de la Palestine" comme l'appellent les Palestiniens, était un ancien prisonnier ; il avait passé un total de 30 ans dans les prisons israéliennes, dont 13 en détention administrative.



L'un des fils de Barghouti, Saleh, a été tué par les forces d'occupation israéliennes, et un autre, Assem, a été incarcéré dans les prisons israéliennes.



Le frère de Barghouti est l'ancien plus ancien prisonnier palestinien, Na'el Barghouti, qui a passé 34 ans dans les prisons de l'occupation.



Omar et son frère aîné, Na'el, ont tous deux été enlevés par les forces d'occupation israéliennes le 4 avril 1978, alors qu'ils étaient encore lycéens, et ont été condamnés à la prison à vie.



Mais en 1985, Abu Asef a été libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers.



Depuis lors, il a été maintenu à plusieurs reprises en détention administrative pendant plusieurs années.





Vidéo | Des parents et des proches font leurs adieux à Omar Barghouti, un combattant palestinien pour la liberté, décédé aujourd'hui à Ramallah, au centre de la Cisjordanie occupée.

https://twitter.com/i/status/1375156837075521540



L'icône de la résistance palestinienne Omar Barghouti, également connu sous son surnom d'Abu Asef, est décédé du #Covid19 aujourd'hui dans un hôpital de Ramallah, au centre de la Cisjordanie occupée. QNN a publié cette vidéo de lui il y a deux ans.

https://twitter.com/i/status/1375086913988788233











Source : Quds News Network

Traduction : MR pour ISM