Le détenu Khader Adnan déclare une grève de la faim

Par IMEMC

Le prisonnier politique détenu par Israël, Khader Adnan, 43 ans, a entamé une grève de la faim le jour où il a été enlevé par les soldats le 30 mai, a déclaré mardi la Palestinian Prisoners' Society (PPS). Adnan, originaire de Jénine dans le nord de la Cisjordanie, proteste contre son arrestation et son emprisonnement arbitraires.

PPS a ajouté que le tribunal militaire israélien de Salem a prolongé sa détention jusqu'au 7 juin, bien qu'aucune charge n'ait encore été retenue contre lui.



Il faut préciser qu'Adnan a été enlevé et emprisonné par Israël à douze reprises, et qu'il a passé près de huit ans en prison, la plupart du temps à cause d'ordres arbitraires de détention administrative, sans inculpation ni procès.



Au cours de ses emprisonnements répétés, le détenu a mené trois grèves de la faim, pour protester contre le fait d'être détenu en vertu des ordres de détention administrative et d'être contraint à l'isolement.



En 2004, Adnan a fait une grève de la faim de 25 jours, suivie de 66 jours en 2012, de 54 jours en 2015 et de 58 jours en 2018.



Pendant la grève de la faim de 58 jours, la santé d'Adnan s'est sérieusement détériorée après qu'il a cessé de prendre des suppléments qui aident à survivre au long jeûne. Avant de mettre fin à sa grève, il avait commencé à présenter des symptômes graves tels que des vomissements de sang.



Le détenu est marié et père de neuf enfants, dont le plus jeune est un nouveau-né (âgé d'un mois seulement) et le plus âgé a 13 ans.







Source : IMEMC

Traduction : MR pour ISM