Le jour de Noël... "Israël" frappe l'hôpital pour enfants de Gaza, entre autres cibles

Par Quds News Network

26.12.2020 - L'armée israélienne a bombardé plusieurs endroits dans la bande de Gaza assiégée, blessant deux citoyens, dont un enfant, et causant de graves dégâts matériels.



Les jets israéliens ont bombardé plusieurs cibles civiles dans le quartier de At Tuffah, notamment le centre de rééducation pour personnes handicapées, l'hôpital pour enfants d'Al-Dorra et le camp de réfugiés d'Al Bureij.



Les frappes israéliennes ont provoqué des coupures de courant dans toute l'enclave. Des dégâts matériels dans les structures civiles ont été signalés.



L'armée d'occupation israélienne a affirmé qu'elle visait des "cibles du Hamas" en réponse à de prétendues roquettes tirées depuis Gaza.





Source : Quds News Network

Traduction : MR pour ISM