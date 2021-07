Le syndicat des pêcheurs organise un rassemblement dans le port de Gaza pour exiger la fin des violations israéliennes

Par ISM-Palestine

Dimanche 11 juillet, le syndicat des pêcheurs de la bande de Gaza a organisé une manifestation de protestation et une conférence de presse pour exiger la fin des abus israéliens contre les pêcheurs et l'expansion des zones de pêche dans la mer de Gaza.



Des dizaines de pêcheurs ont participé à l’action dans le port de Gaza intitulée « Un cri des pêcheurs de Gaza ». Ils ont lâché des ballons auxquels étaient attachés des photos de pêcheurs tombés en martyr sous les balles de l'occupation israélienne. Les manifestants ont également brandi des banderoles en arabe et en anglais appelant à la ré-expansion des zones de pêche et à la fin du ciblage des bateaux de pêche.





Des manifestants attachent à des ballons les photos de pêcheurs palestiniens tués par les forces d'occupation israéliennes.



Le secrétaire général du syndicat des pêcheurs, Nizar Ayyash, a déclaré que l'occupation israélienne continue d’enfreindre les droits des pêcheurs dans la mer de Gaza, en violation des règlements et des lois internationales.



Lors de la conférence, Ayyash a ajouté que ces violations sont une menace permanente pour la vie d'environ 4.500 pêcheurs, dont la pêche est la seule source de revenus. Il a exhorté la communauté internationale à faire pression sur l'occupation pour qu'elle élargisse à nouveau la zone de pêche et permette aux pêcheurs de gagner leur vie.





Le chef du syndicat des pêcheurs Nizar Ayyash



L'industrie de la pêche à Gaza a été décimée, surtout au cours des cinq dernières années, en raison des restrictions israéliennes de plus en plus punitives sur les lieux où les bateaux palestiniens peuvent pêcher. Les pêcheurs sont confrontés au harcèlement violent constant des navires de la marine israélienne. Depuis 2005, 14 pêcheurs ont été tués, 32 blessés et 450 arrêtés, selon le Syndicat.



Ayyash a cité plusieurs crimes récents commis par l'occupation, notamment le meurtre de trois membres de la famille Al-Lahham après qu'un navire israélien ait percuté leur bateau, et celui d'un autre pêcheur qui a perdu la vue à la suite de tirs directs. Les soldats israéliens ont également coulé les bateaux de certains pêcheurs, leur faisant perdre leur seul moyen de subsistance.







Ayyash a également souligné que le dernier bombardement israélien de Gaza en mai dernier a affecté les pêcheurs par la perte d'équipements de travail et de filets en raison des bombardements intensifs. Il a appelé la communauté à se tenir à leurs côtés.



Le chef du syndicat des pêcheurs a également demandé à la communauté internationale et à ses organisations de soutenir les pêcheurs de Gaza en aidant à mettre fin à la violence de l'occupation contre le peuple palestinien en général et les pêcheurs en particulier.









Source : Palsolidarity

Traduction : MR pour ISM