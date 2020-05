Les Palestiniens jurent de s’opposer à l'ordre israélien de fermeture des comptes bancaires des prisonniers

Par Middle East Eye/ISM-France

09.05.2020 - Vendredi soir, les dirigeants palestiniens ont juré de s’opposer à un ordre militaire israélien qui pourrait mettre fin aux versements spéciaux effectués pour soutenir les prisonniers, leurs parents et les familles des personnes tuées pendant les soulèvements.



L'ordonnance, qui doit entrer en vigueur samedi, menace d'amendes et de prison toute personne qui effectuerait de tels paiements, et a incité les banques palestiniennes à fermer les comptes des prisonniers et de leurs familles ces derniers jours. Israël considère que ce programme récompense la violence et cherche depuis longtemps à le supprimer.



Ramallah s'est engagé à poursuivre les paiements à environ 11.000 personnes et familles, les décrivant comme une forme de protection sociale et de compensation (…) à un système de justice militaire injuste.



Nombre de Palestiniens considèrent les prisonniers et leurs familles comme des héros, et la fermeture des comptes a suscité des réactions furieuses. Deux succursales d'une banque, la Cairo Amman Bank, ont été attaquées pendant la nuit ; l'une a été incendiée et l'autre a essuyé des tirs d'hommes armés.



Treize banques opèrent dans les zones de Cisjordanie régies par l'Autorité palestinienne. Sept d'entre elles appartiennent à des Palestiniens, cinq sont jordaniennes et une est égyptienne.



Quatre banques ont décidé de fermer des comptes, selon le Club des prisonniers palestiniens, qui représente les prisonniers.



D’après Reuters, l'armée israélienne a déclaré que l'ordre militaire lui permet de saisir les biens appartenant à ceux qui commettent un délit de sécurité.



Pourtant, vendredi soir, le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh a dit que les banques avaient accepté de rouvrir les comptes. "Les familles des prisonniers peuvent activer leurs comptes bancaires à partir de dimanche", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Nous rejetons les menaces israéliennes sur les banques concernant les allocations de prisonniers et de martyrs, et nous ne nous y soumettrons pas".



Samer Bani Odeh, 51 ans, libéré en 2011 après 16 ans de prison en Israël pour appartenance à un groupe armé, a déclaré à Reuters que la Cairo Amman Bank lui avait dit que son compte était fermé.



"Nous (un groupe de prisonniers) avons rencontré un directeur de banque à Naplouse et il nous a dit : nous sommes désolés mais nous devons fermer vos comptes. Cela est hors de notre contrôle", a déclaré Odeh.



Les associations de banques en Palestine ont défendu les fermetures de comptes comme un moyen de protéger les avoirs des prisonniers de la saisie et les banques de la punition israélienne. Elle a demandé à l'AP de trouver un autre moyen d'effectuer les virements.



L'Autorité palestinienne a une autonomie limitée en Cisjordanie , terre occupée par Israël depuis une guerre de 1967 et où vivent près de 3 millions de Palestiniens.



Source : Middle East Eye

Traduction : MR pour ISM