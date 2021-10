Les étudiants et les diplômés de français participent à la cueillette des olives à Gaza

Par Ziad Medhouk

Au centre d'une initiative citoyenne, qui montre l'engagement des jeunes dans la société, et afin de sensibiliser cette catégorie au bénévolat et de les encourager à aider les autres, le lundi11 octobre 2021, un groupe de jeunes francophones de Gaza, étudiants et diplômés, accompagné de Ziad Medoukh, s'est rendu dans une coopérative agricole familiale au nord de la bande de Gaza afin de participer avec les familles à la saison de la récolte des olives.



Malgré une situation explosive dans la bande de Gaza avec la poursuite des agressions israélienne et la crise sanitaire, l'équipe a insisté pour participer à cette saison très importante pour tous les Palestiniens.



La récolte des olives s'est déroulée chez la famille Khouzndar.



Cette famille a été très heureuse de voir des jeunes cueillir les olives chez elle.



L'équipe a beaucoup échangé avec la famille sur son travail, sur ses oliviers, sur ses difficultés, sur les attaques israéliennes, et sur cette saison particulière en pleine épidémie, cinq mois après l'offensive militaire israélienne contre la bande de Gaza.



Ziad Medoukh, a confirmé que la participation de ces jeunes à cette cueillette montre leur ouverture sur la société civile dans la bande de Gaza, ainsi que leur participation aux différentes activités et occasions dans les familles et dans la société.



Il a beaucoup insisté sur l'importance de développer une économie solidaire et non-violente dans la bande de Gaza et de promouvoir les principes gandhiens dans l'agriculture, qui favorisent l'autonomie et le développement des revenues pour les paysans et leurs familles afin de créer une économie respectueuse de la vie et des rythmes de la vie, dans une dynamique d'équilibre optimal.



Il a ajouté que ces jeunes, par cette participation sociale, montrent leur attachement à leur terre et à leurs racines. Et que la récolte des olives en Palestine est un signe de résistance, de vie et d'espoir pour l'avenir.



Les jeunes participants à cette cueillette ont remercié la famille Khozndar pour son accueil.



Ci-dessous quelques images de cette activité de bénévolat :