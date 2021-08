Les forces d’occupation obligent une famille palestinienne à détruire sa propre maison à Jérusalem

Par QNN/MEMO

Jérusalem occupée (QNN)- Les autorités d'occupation israéliennes ont forcé une famille palestinienne à démolir sa propre maison à Beit Hanina, quartier de la ville occupée de Jérusalem, plus tôt ce jeudi. Sur ordre de la municipalité d'occupation israélienne, la famille al-Khader a auto-démoli sa maison pour éviter de payer une amende en frais de démolition exorbitants à la municipalité israélienne (le personnel et la police) si elle procédait elle-même à la démolition.



La famille al-Khader vivait dans sa maison depuis 70 ans et celle-ci était sous la menace de démolition d'Israël depuis 2013. La famille al-Khader compte 25 membres et leur immeuble est composé de 5 appartements pour 5 familles.



La famille a déclaré que la municipalité israélienne leur a donné 20 jours pour quitter la maison.



Interviews de 2 membres de la famille Khader ici et ici

et quelques mots déchirants de Abdullah Khader, diminué par son attaque cérébrale, là.





Sous prétexte de construction illégale, "Israël" démolit régulièrement des maisons pour limiter l'expansion palestinienne dans la Jérusalem occupée.



Dans le même temps, la municipalité et le gouvernement d'occupation ont construit des dizaines de milliers de logements dans les colonies illégales de Jérusalem-Est occupée pour les Juifs, dans le but de contrebalancer l'équilibre démographique en faveur des colons israéliens dans la ville occupée.



Des centaines de familles palestiniennes sont menacées de déplacement forcé et de démolition de leurs maisons par des groupes de colons illégaux, entièrement soutenus par le gouvernement israélien.



Près de 700.000 colons israéliens vivent dans 256 colonies et avant-postes illégaux disséminés en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem. Les colonies israéliennes sont illégales au regard du droit international.



Le tribunal israélien avait précédemment rejeté de nombreux appels déposés par les résidents de Jérusalem, et autorisé les organisations de colons à poursuivre ses procédures relatives à l'expulsion immédiate des familles palestiniennes.









Une famille palestinienne démolit sa maison pour empêcher un colon israélien de s’en emparer

Sur Middle East Monitor, 12.08.2021



Une famille palestinienne du nord de Jérusalem a démoli sa maison, craignant qu'elle ne soit occupée par un colon israélien après qu'un tribunal a donné raison à une association juive au sujet de sa propriété.



Un tribunal israélien a ordonné à la famille d'Abdullah Khader de quitter sa maison, située dans le quartier Al-Ashqariya de Beit Hanina, banlieue de Jérusalem occupée, en acceptant les allégations de l'association juive qui prétend qu’elle a été construite sur un terrain appartenant à Israël.



Selon un membre de la famille, le tribunal a donné raison à l'association juive qui revendiquait la propriété du terrain et a ordonné à la famille Khader de partir.



Alaa, fils d'Abdullah Khader, a déclaré que sa famille a été contrainte de démolir sa maison afin d'empêcher les colons de la prendre.



Selon une déclaration publiée mercredi par le ministre des Affaires de Jérusalem, Fadi Al-Hadmi, Israël a démoli plus de 81 immeubles à Jérusalem-Est depuis le début de cette année.









Source : Quds News Network

Traduction : MR pour ISM