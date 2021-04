Les frÃ¨res Shamasneh entrent dans leur 29Ã¨me annÃ©e de dÃ©tention en IsraÃ«l

Les frères Shamasneh entrent dans leur 29ème année de détention en Israël

Par Middle East Monitor

19.04.2021 - Deux frères palestiniens, Abdul Jawad, 57 ans, et Mohammed Shamasneh, 51 ans, sont entrés dans leur 29ème année consécutive de détention en Israël, a rapporté hier le Club des prisonniers palestiniens.

Dans une déclaration officielle, l'organisation a expliqué que les prisonniers étaient originaires de Qatana, à Jérusalem-Est, ajoutant qu'ils avaient été arrêtés avant la signature des accords d'Oslo en 1993. Ils ont été condamnés à plusieurs reprises à la prison à vie.



Le communiqué souligne que la mère des détenus n'a pas été autorisée à leur rendre visite depuis « cinq ans en raison de son état de santé », ajoutant que les autorités israéliennes continuent « d'interdire aux enfants d'Abdul-Jawad de lui rendre visite pour des raisons de sécurité. »



Abdul-Jawad est marié et a trois enfants, tandis que Mohammed a trois filles. Tous deux sont actuellement détenus au centre de détention de Nafha.



Israël détient environ 4.500 Palestiniens dans ses prisons, parmi lesquels 41 femmes et 140 enfants de moins de 18 ans. Depuis le début de l'année 2021, les autorités israéliennes ont arrêté près de 1.400 Palestiniens.



Près de 550 détenus souffrent de diverses maladies et nécessitent une surveillance étroite et des soins de santé. Au moins 10 détenus souffrent de cancers à des degrés divers, dont Fouad Al-Shobaki, 82 ans, le plus âgé des prisonniers. À ce jour, 368 Palestiniens emprisonnés ont été infectés par le coronavirus.



Certains Palestiniens ont passé 40 ans en captivité et 543 ont été condamnés à plusieurs peines de prison à vie.











Source : Middle East Monitor

Traduction : MR pour ISM