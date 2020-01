Les loisirs à Gaza - Témoignages d’élèves du cours de Français, en 3ème au Collège Abdelkader Alhossiny, Khan Younes (Bande de Gaza).

Par Eleves college Abdelkader Alhossiny

Tala, 9ème*

Avoir des loisirs est très utile pour nous parce que l’on peut s'amuser et apprendre en même temps.

Le soir, si je suis libre, je regarde la télévision avec ma famille et pendant cela, on parle, on discute et on rit aussi.

Le week-end, j'aime bien faire un peu de sport ; je fais de la marche avec ma cousine et on va chez mes grands-parents.