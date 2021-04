Les prochaines élections en Palestine - Intervention de Ziad Medoukh à une chaîne francophone du Grand-duché du Luxembourg

Par Ziad Medoukh

Le mercredi 7 avril 2021, la chaîne francophone basée au Luxembourg « Kemikem ». Invita le professeur de français universitaire, chercheur, écrivain d'expression française, et simple citoyen palestinien de Gaza, Ziad Medoukh. Pour s'exprimer sur les enjeux des prochaines élections législatives dans les territoires palestiniens occupés prévues le 22 mai 2021.

Interviewé par le responsable de la chaîne, l'universitaire palestinien répondit aux questions posées par l'animateur et le public qui assista en direct à l'émission via internet. Monsieur Medoukh s'est exprimé en début d'intervention sur les raisons, l'importance et les enjeux des élections dans le sillage de celles de 2006, en indiquant une croissante volonté d'opérer un changement, justifié par un taux de participation de 93 % sur une base de trente-six listes de candidatures.



Par la suite, il présentait un aperçu général du paysage politique palestinien, de même que le rôle du conseil législatif en Palestine. Ziad Medoukh confirme que la référence pour les institutions palestiniennes y compris le programme politique des 36 listes présentées aux élections sont placées sous la direction de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP.)



Indiquant les particularités des élections législatives et présidentielles par des données, sur les différentes listes présentes, leurs compositions, leurs candidats, la place des femmes et des jeunes, ainsi que leurs programmes économiques et sociaux. Conformément aux engagements du processus de paix d'Oslo, qui se dérouleront sous l'occupation israélienne.



L'universitaire évoque les difficultés et les obstacles des élections, à l'exemple de l'interdiction israélienne de sa tenue à Jérusalem, ainsi que les craintes d'une mauvaise réaction de la communauté internationale et le non-respect des partis politiques palestiniens après les résultats.



En dernière analyse, il s'est longuement exprimé sur les attentes de la population palestinienne en vue d'une réforme du système politique sur l'amélioration de la situation économique, la fin du blocus inhumain sur Gaza et la volonté des jeunes de jouer un rôle primordial dans la société pour la création d'un État palestinien libre, indépendant et souverain.