Les rafles israéliennes continuent en Cisjordanie occupée – 13 Palestiniens kidnappés en deux jours

Par asramedia.ps

23.11.2020 - Les forces d’occupation ont poursuivi ce matin les arrestations et les raids et arrêté 13 citoyens chez eux, après avoir fouillé leurs maisons. Le Bureau d’information sur les prisonniers a rapporté que des éléments de l’armée d’occupation ont attaqué Kafr Naama, à l’ouest de Ramallah, où ils ont arrêté Saleh Ataya et ‘confisqué’ son véhicule, Muhammad Omar Khweira, Rasim Shtayyeh et Ali Taha après avoir pris d'assaut leurs maisons et saccagé leurs biens.

A Naplouse, les soldats de l’occupation ont arrêté Jaafar Haddadah, à son domicile de Baker Street, et Omar Iyad Mansour, à son domicile d’Ibn Rushd Street, et le jeune Hisham Hamid Awada, du nouveau camp d'Askar, à l'est de Naplouse.



Dans le gouvernorat d’Hébron, les forces d'occupation ont arrêté Cheikh Sabri al-Zuhour, à Beit Kahil, et le jeune Ibrahim Muhammad Salih Abu Ayyash, de Beit Ummar, dans le nord du gouvernorat, tandis que le jeune Muhammad al-Balouti a été arrêté à son domicile à Wadi al-Simiya, à l'ouest de Dura. Son appartement a été fouillé et dévasté.



Dans le même contexte, les forces d'occupation ont arrêté Muhammad Najib, de Jérusalem, en plus de l'arrestation des deux jeunes hommes, Atta Muhammad Derbas et Ismail Nasser, à leur domicile dans la ville d'Issawiya, dans la banlieue de Jérusalem-Est.





Source : asramedia.ps

Traduction : MR pour ISM