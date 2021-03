Les revendications de la communauté de Sheikh Jarrah contre le nettoyage ethnique à Jérusalem

Par Save Sheikh Jarrah

Introduction : Depuis 1972, les habitants du quartier de Sheikh Jarrah, au nord de la vieille ville de Jérusalem, sont confrontés à un projet israélien visant à les déplacer et à construire une colonie sur les décombres de leurs maisons. Aujourd'hui, les habitants de Sheikh Jarrah sont menacés par l'intensification des mesures israéliennes visant à mettre en œuvre ce plan, avec l'émission d'ordonnances successives de tribunaux israéliens en faveur des organisations de colons qui dirigent ce projet expansionniste.