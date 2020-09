Les sionistes ont un incroyable talent ? La résistance note "une performance faible" le long de la frontière libanaise (vidéo)

Par Al Ahed

L'armée ‘israélienne’ doit récompenser celui qui a inventé cette « idée géniale » !

Les médias militaires du Hezbollah ont repéré le dernier exploit grotesque de l'armée d'occupation ‘israélienne’ le long de la frontière palestinienne occupée avec le Liban.

Il semble que le cauchemar qui hante l'existence de l'establishment ‘israélien’ tourne en boucle en un show continu. L'anticipation des représailles du Hezbollah suite à l'assassinat par ‘Israël’ d'un de ses combattants en Syrie se transforme en Hezbollahmania.



En plus de l'utilisation de mannequins à l'intérieur d'un véhicule militaire ‘israélien’ pour faire croire que ses soldats surveillent la frontière du Sud-Liban, l'ennemi a fixé un robot-leurre ressemblant à un soldat pour tenter d’attirer la résistance dans une action militaire qu’il attend et redoute à tout moment.



Voir la vidéo publiée par Al-Mayadeen



Pauvres sionistes ! Peut-être que leur peur s'est transformée en maladie. Parfois, ils imaginent des fantômes et déclenchent une guerre avec leur propre personnel, et ils pensent que la résistance est assez distraite pour confondre un objectif avec un autre.



Ce morceau de bravoure présenté par l'armée ‘israélienne’ fera éclater de rire le spectateur. Il est recommandé de le rejouer encore et encore.



La maladie d'’Israël’, qui consiste à prétendre qu'il est invaincu, l'a poussé à commettre des actes embarrassants et irréparables. On l’a considéré à tous les niveaux comme une icône de la défaite et de l'échec. En fait, il ne maîtrise même pas l'exécution d'un sketch dont il est l'auteur ou, dans le meilleur des cas, qu'il a voulu.



La question qui se pose maintenant est de savoir quelle sera la prochaine étape. Le talent des sionistes s'améliorera-t-il ou bien ceux-ci perdront-ils - très probablement – en finale ?









Source : Al Ahed News

Traduction : MR pour ISM