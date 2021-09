Les troupes israéliennes capturent les deux derniers des six prisonniers politiques palestiniens évadés de Gilboa

Par IMEMC

Les deux derniers des six prisonniers politiques palestiniens qui se sont échappés la semaine dernière de la prison de Gilboa ont été capturés samedi dans le quartier Est de la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie.

Ayham Kamamji et Munadel Enfei'at se sont rendus lorsque les forces israéliennes ont envahi Jénine et encerclé l’immeuble dans lequel ils se trouvaient.



Le père d'Ayham, Fuad Kamanji, a déclaré que son fils lui a téléphoné depuis la maison où il cherchait refuge ; il lui a dit que les soldats encerclaient la propriété et qu'il avait l'intention de se rendre pacifiquement pour ne pas donner aux soldats l’occasion de nuire à la famille.



Le père a déclaré que les soldats avaient fréquemment envahi son domicile et celui de nombreux proches depuis que son fils avait pu s'échapper de la prison de Gilboa', et a ajouté qu'il avait été également interrogé à plusieurs reprises à la base militaire de Salem, située à proximité.



Les deux détenus étaient en fuite depuis près de deux semaines après s'être échappés avec quatre autres prisonniers de la prison de Gilboa, dans le nord d'Israël.



Les quatre autres : Zakaria Zubeidi, Mahmoud Ardah, Mohammed Qadri et Mohammed Ardah, ont été capturés samedi dernier avant l'aube près de Nazareth, dans le centre d'Israël.



Les quatre hommes ont été violemment battus par les soldats israéliens lors de leur capture. Ils ont été contraints de subir plusieurs jours d'interrogatoire et ont été torturés par des décharges électriques, la privation de sommeil et de nombreux coups au visage et à la tête. Trois jours après leur capture, lorsqu'ils ont enfin été autorisés à voir leurs avocats, deux des hommes ont été immédiatement emmenés à l'hôpital pour des blessures graves subies pendant l'interrogatoire.



L'armée israélienne a lancé une invasion massive de Jénine dans la nuit de samedi à dimanche, après avoir reçu une information d'une source inconnue selon laquelle les deux hommes se trouvaient dans la ville.



Lorsque les militaires israéliens ont envahi Jénine, ils ont été accueillis par des combattants de la résistance palestinienne armés, ainsi que par des adolescents qui ont jeté des pierres sur l'armée d'invasion. Un Palestinien a été abattu par les forces israéliennes et emmené à l'hôpital. Aucun des soldats israéliens n'a été blessé.



Selon l'armée israélienne, l'emplacement des hommes a été trouvé par le service de renseignement israélien Shin Bet.





Source : IMEMC

Traduction : MR pour ISM