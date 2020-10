Ma pauvre Gaza - Le retour parmi les siens dans un cercueil

Par Marwa Abulaban

Marwa Abulaban, Palestinienne vivant à Gaza où elle enseigne le français, est l’auteur d’une lettre bouleversante que nous avait adressée Gilles Devers et que nous avons publiée le 29.07.2014 : « Nous Palestiniens, Nous les partisans de la jus-tice »

Comme c'est tragique de parler d'une région du monde, privée de tout, et regardons comme est si tragique, la situation actuelle de cette terre et de son peuple, pour qui tout est dévasté ; son énergie, ses rêves et même ses vies.

Depuis tant d'années nous souffrons d'un blocus meurtrier qui nous dénie le droit de mener une vie normale, et en dépit de longues années écoulées, la variable du temps ne nous a guère permis de nous habituer ; hormis affirmer simplement, notre indéniable et inéluctable destinée selon laquelle nous vivons dans la bande de Gaza en Palestine.