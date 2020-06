Mort de Ramadan Shalah, l'ancien chef du Jihad islamique palestinien

Par The New Arab

L'ancien chef du mouvement du Jihad islamique palestinien est décédé samedi soir après une longue maladie. Il avait 62 ans. Ramadan Shalah était dans le coma depuis plus de trois ans, a indiqué le groupe dans un communiqué. Il n'a pas dit où il est mort, mais on pense qu'il était au Liban.

En avril 2018, Shalah a souffert de plusieurs crises cardiaques et a été transféré de Damas, où il était basé, à Beyrouth pour y être opéré. Il n'a pas pu reprendre conscience.



Bien que la détérioration de sa santé ait été attribuée à des causes naturelles, l'ambassade de l'Autorité palestinienne à Beyrouth a déclaré à l'époque qu'il pourrait avoir été empoisonné par Israël.



Shalah a dirigé le Jihad islamique, qui a reçu le soutien de l'Iran, pendant plus de 20 ans, après que son fondateur, Fathi Shikaki, ait été abattu à Malte en 1995 dans un attentat largement attribué à Israël. En 2018, le groupe a nommé l'adjoint de Shalah, Ziad al-Nakhalah (photo ci-dessous), comme nouveau leader.







Le Jihad islamique palestinien a des bureaux en Syrie et au Liban, mais la plupart de ses activités se concentrent dans l'enclave palestinienne assiégée de la bande de Gaza. Les haut-parleurs des mosquées de Gaza diffusent des hommages à Shalah dans la soirée.



Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a également présenté ses condoléances. "En perdant Shalah, nous avons perdu un grand homme national", a-t-il déclaré dans une déclaration publiée par l'agence de presse palestinienne WAFA.



L'année dernière, le Jihad islamique a pris part à plusieurs rounds de combats intenses avec Israël. Mais ces derniers mois, il est resté attaché à une trêve non officielle négociée par des médiateurs régionaux entre Israël et le Hamas, le groupe islamiste le plus important qui exerce le pouvoir à Gaza.



Shalah figurait sur la "liste des personnes les plus recherchées" des États-Unis, avec une récompense de 5 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation ou à sa condamnation.









Source : The New Arab

Traduction : MR pour ISM