Non à l’israélisation de notre société !

Par Campagne BDS France Montpellier

Samedi 21 novembre le Collectif “Danger Loi Sécurité Globale” Montpellier regroupant plus d’une vingtaine d’associations et organisations appelait à manifestation contre ladite loi. La Campagne BDS France Montpellier membre de ce collectif participait à la manifestation avec un panneau affichant “Non à l’israélisation de la France”. Panneau qui n’a suscité aucun problème parmi les plus de 1500 manifestant.e.s.

Devant la préfecture, lors du tour de prise de parole, un représentant de BDS France Montpellier s’est exprimé, a expliqué les raisons de la présence de BDS France Montpellier et l’importance qu’il y a à s’opposer à cette loi sécuritaire. Il a été largement applaudi par les manifestant.e.s.





Devant la préfecture – Samedi 21 novembre 2020



LES COMPLICES DE L’APARTHEID ISRAÉLIEN RÉAGISSENT



Presque aussitôt le président du Bnai Brith sur les réseaux sociaux, immédiatement suivi de l’ex-élu en charge de la voirie sous la municipalité sortante, P. Saurel, rejoints par le site montpelliérain Lignes de crêtes qui titre : “A Montpellier, l’antisémitisme décomplexé applaudi par la foule”.



La manœuvre est grossière qui consiste à protéger la loi en créant une diversion sur BDS France Montpellier à fins de diviser le mouvement de protestation qui s’annonce énorme !



Maniant l’insulte et la diffamation faute d’argument, faisant passer comme des éléments de droit des éléments de langage bien rodés : BDS =boycott = antisémitisme = antisionisme etc., ces messieurs déversent leur haine sans crainte des poursuites. M. Albernhe (dont l’épouse est présidente de l’association France-Israël), avoue publiquement être à l’origine des interdictions systématiques des stands place de la comédie (3 associations autres que BDS ont déposé 7 demandes d’autorisations en 2018-2919, toutes refusées), témoignant ainsi de sa conception de la liberté d’expression et de la démocratie.







Mais le pompon revient à lignes de crête qui traite “la foule” d’antisémite (pour avoir applaudi BDS) et qui déroule un récit proche du délire d’interprétation. Nous vous laissons juges.(Cf.article ci-dessus).



Les partisans de l’israélisation de la France



Le 2 novembre dernier, sous l’intitulé “Islamisme : Israël érigé en modèle dans la guerre contre le terrorisme“, le Figaro publiait les déclarations de plusieurs députés (LR et ex-LR) proclamant l’exemplarité du modèle israélien contre le terrorisme et appelant à son importation en France, rejoignant ainsi les positions du député UDI Habib Meyer bien connu pour son aveuglement pro-israélien.









Retrouvez l’article de BDSF34 dans son intégralité ICI.









Source : bdsf34