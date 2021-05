Plus de 300 blessés palestiniens dans l'attaque israélienne d'Al-Qods ce matin, dont plusieurs dans un état grave

Par ISM-France et agences

Ce lundi matin, les forces d'occupation israéliennes ont pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa, tirant des grenades lacrymogènes, des grenades assourdissantes et des balles caoutchouc-acier sur les fidèles priant à l'intérieur et ainsi que sur ceux qui étaient installés à l'extérieur du lieu saint. Des hélicoptères israéliens survolaient les lieux pendant l'attaque.

La Société du Croissant-Rouge a déclaré que les forces d'occupation ont empêché leur personnel à Jérusalem d'entrer dans la mosquée Al-Aqsa pour couvrir les événements et fournir les premiers soins aux blessés.



Ce matin tôt, les forces d'occupation ont bouclé le quartier de la Porte de Damas aux Palestiniens pour permettre aux hordes de colons juifs de mener leurs marches à travers la vieille ville, ce qu'ils ont fait par centaines, en passant par la Porte de la Damas pour se rendre au mur al-Buraq.



En fin de matinée, deux députés israéliens d'extrême-droite, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, paradaient dans le quartier Sheikh Jarrah en plein nettoyage ethnique.



Hier soir à Ramallah, manifestation de masse contre les attaques des forces d'occupation et des colons d'extrême droite israélienne contre des maisons palestiennes à Jérusalem et contre l'assaut de la mosquée Al Aqsa . 6 blessés par des gaz lacrymogènes tirés par les forces d'occupation au checkpoint d'Al Bireh.



D'autre part, ce matin près de la porte de Damas, un colon-terroriste israélien au volant de son véhicule a insulté de jeunes palestiniens, qui ont riposté, puis il a tenté de les écraser en fonçant sur eux en voiture.



La police de l'occupation s'est empressé de le protéger de la colère légitime des autochtones.