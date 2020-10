Plus de 600 personnes devant la prison de Lannemezan pour la libération de Georges Abdallah ! (vidéo)

Par Collectif Palestine Vaincra

Samedi 24 octobre devant les portes de la prison de Lannemezan c’est finalement plus de 600 personnes qui se sont rassemblées pour exiger la libération immédiate de Georges Abdallah, communiste arabe et combattant de la résistance palestinienne emprisonné en France depuis 1984. Pour la dixième année consécutive, cette manifestation a connu une participation historique malgré le couvre-feu et la pandémie qui a limité les déplacements.

De nombreuses délégations de Toulouse, Bordeaux, Pau, Auch, Tarbes, Paris, Lille, Lyon, Grenoble, Marseille, Martigues, Annecy, Montpellier et d’ailleurs avaient fait le déplacement. De nombreux comités de soutien à la Palestine et à Georges Abdallah étaient présents (Collectif Palestine Vaincra, Samidoun, Campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah, Couserans-Palestine, UJFP, ISM-France, CAPJPO-EuroPalestine, des comités BDS, des sections de l’AFPS, Collectif 65 pour la libération de Georges Abdallah, Libérons Georges 33…), des organisations politiques de gauche et d’extrême gauche (UJDL/PCL, JC/PCF, FI, NPA, Lutte Ouvrière, UCL, Secours Rouge, Eunomia, PRCF, ANC, PCRF, PCOF, JR, PCM, DIP, Partizan, Libertat, Partido de los trabajadores, Rete dei Comunisti…) tout comme des syndicats (Union Syndicale Solidaires, des sections SUD et CGT…) et des organisations antiracistes et antifascistes (ATIK, FUIQP, AFA Pau, AFA Paris Banlieue, AFA Tolosa, AFA 79, DAR Harraga, Toulouse Anti CRA, Comité Vérité et Justice 31…). L’immense diversité politique et organisationnelle des participants à la manifestation témoigne que le combat pour la libération de Georges Abdallah unis toutes les personnes éprises de justice. La marche était ouverte par une banderole unitaire des différents comités de soutien à la libération de Georges Abdallah.



Vidéo de Chris Den Hond sur une manifestation pleine d’énergie et de détermination



Le Collectif Palestine Vaincra, membre du réseau Samidoun, a organisé un cortège autour du mot d’ordre « Liberté pour Georges Abdallah ! Liberté pour la Palestine ! » qui a regroupé plusieurs dizaines de manifestant•e•s. De nombreux drapeaux palestiniens, du collectif et de Samidoun étaient brandis tout comme deux calicots exigeant la libération de Georges Abdallah et celle d’Ahmad Sa’adat, secrétaire général du Front Populaire de Libération de la Palestine emprisonné par l’occupation israélienne. Nous avons scandé de nombreux slogans de solidarité avec la résistance palestinienne et ses combattants emprisonnés comme : Palestine vivra ! Palestine vaincra ! Libérez Georges Abdallah !, Vive la lutte du peuple palestinien ! et également en arabe : Palestine libre ! Sionistes dehors ! ou encore Que l’impérialisme tombe ! La Palestine libre !



La manifestation s’est terminée par un hommage aux militant•e•s de la campagne de soutien décédés récemment et un lâcher de ballons aux couleurs de la Palestine. Puis une déclaration de Georges Abdallah écrite pour l’occasion a été lue. Il a souligné que « plus que jamais les masses palestiniennes, en dépit des trahisons de la bourgeoisie, assument leur rôle de véritable garant des intérêts du peuple. Face à l’occupation et à la barbarie de l’occupant, la première réponse légitime que l’on doit afficher avant tout autre chose est la solidarité, toute la solidarité, avec ceux et celles qui par leur sang font face à la soldatesque de l’occupation. Les conditions de détention dans les geôles sionistes ne cessent de s’empirer de jour en jour et comme vous le savez, camarades, pour y faire face la solidarité internationale s’avère une arme indispensable. Tout naturellement les masses populaires palestiniennes et leurs avant-gardes révolutionnaires peuvent toujours compter sur votre mobilisation et votre solidarité active ».



Suite de l'article sur le site du Collectif Palestine Vaincra













Source : Collectif Palestine Vaincra