Pour la deuxième journée consécutive, les forces d'occupation israéliennes inondent les terres agricoles de Gaza

Par Ziad Medoukh

Ce vendredi 19 février 2021, et pour la deuxième journée consécutive, les autorités israéliennes ont poursuivi leurs mesures pour détruire le secteur agricole dans la bande de Gaza. En plus des incursions militaires et des attaques contre les paysans, elles ont inondé des centaines de terres agricoles en ouvrant les vannes de barrages qui retenaient l'eau pluviale afin de rendre ces terres incultivables, et ont causé d'énormes pertes aux agriculteurs de Gaza.

C'était dans l'est de la ville de Gaza et dans la localité de Beit-Hanoun, au nord de la bande de Gaza.



Selon les agriculteurs, les autorités israéliennes ont ouvert des ferries d'eau de pluie sur les terres agricoles toute la journée et ont endommagé les infrastructures et l'équipement dans les zones agricoles.



Les forces d'occupation israéliennes ouvrent délibérément les vannes de barrages à chaque période de la saison hivernale dans la bande de Gaza pour inonder les propriétés agricoles des paysans.



Ces terres agricoles représentent le principal panier alimentaire de la bande de Gaza.



Encore un autre crime de l'occupation !



Honte à cette occupation illégale !