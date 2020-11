Rafles et confrontations avec l’armée d’occupation en Cisjordanie et à Jérusalem

Par Palestine Info

07.11.2020 - Les forces d'occupation israéliennes (IOF) ont lancé vendredi soir et samedi à l'aube une campagne de raids à grande échelle en Cisjordanie et à Jérusalem. Des affrontements ont éclaté et plusieurs Palestiniens ont été arrêtés.

Dans Jérusalem occupée, les affrontements ont été décrits comme violents dans le camp de réfugiés de Qalandia après que la police israélienne ait pris d'assaut ses quartiers et fouillé plusieurs maisons.

Des sources locales ont souligné que les forces israéliennes ont tiré des balles réelles lors de ces affrontements. Un jeune palestinien a été blessé d'une balle dans le pied et son état a été jugé modéré.



La police israélienne a également fait des descentes dans plusieurs maisons, dont celles des martyrs Hussein Abu Ghosh, Anan Abu Habsa et Issa Assaf, où elle a pris des photos de l'intérieur et de l'extérieur pour ces maisons.



Pendant ce temps, elle s'est déployée également dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem et a arrêté deux jeunes résidents du quartier.



La vieille ville et les entrées de la mosquée Al-Aqsa ont été témoins, samedi à l'aube, de mesures strictes aux postes de contrôle militaires et la police de l’occupation a saisi les cartes d'identité des fidèles.



Dans la région d’al-Khalil, l'IOF a fait irruption dans la ville de Beit Kahil, au nord-ouest d'al-Khalil, à bord de plusieurs véhicules militaires, sans qu'aucune arrestation ne soit signalée.



A Naplouse, les soldats de l'IOF ont arrêté quatre jeunes hommes à un poste de contrôle qu'ils ont mis en place près de l'entrée de la colonie d'Yitzhar, au sud de Naplouse.



Les soldats de l'IOF poursuivent leurs campagnes quotidiennes de recherche et d'arrestation au cours desquelles ils font des raids dans les maisons, détruisent les biens et terrorisent les habitants, en particulier les femmes et les enfants. Ces campagnes sont suivies d'affrontements avec les jeunes Palestiniens.



Selon un rapport périodique publié par le bureau des médias du Hamas en Cisjordanie , les forces d'occupation ont commis 1.854 violations contre les Palestiniens et leurs terres en Cisjordanie et à Jérusalem occupée au cours du mois d'octobre.



Le rapport a documenté la mort de deux civils palestiniens, tandis que 154 ont été blessés et 384 ont été arrêtés. Il indique que les forces d’occupation ont démoli 16 maisons au cours de la même période.







Traduction : MR pour ISM