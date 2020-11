Récolte d'olives et plus encore

Par Mazin Qumsiyeh

01.11.2020 - Avec un peu d'aide, nous avons travaillé deux jours à la récolte des cinq oliviers de notre jardin familial (240 kilos au total), puis six jours pour récolter les nombreux arbres du jardin du musée (il en reste encore deux). Jessie, Zohar et moi avons ainsi récolté pendant huit jours. J'ai compté 44 personnes qui ont aidé à différents moments au cours de ces journées (y compris des Israéliens et des internationaux).



Je tiens à remercier tout particulièrement Mohammad Najajreh qui était présent pendant les jours de récolte dans le jardin du musée et qui aide maintenant sa famille à récolter ses olives à Nahhalin. Nous avons des courbatures et des coups de soleil, mais le coup de fouet psychologique de la récolte des olives et le bénéfice physique de l'exercice sont difficiles à décrire. J'ai écrit un article il y a de nombreuses années sur la signification profonde de l'olivier, qui a été republié ici l'année dernière : « The Olive Tree – Not Just an Ordinary Tree » [L’olivier n’est pas un arbre ordinaire].



Des centaines de volontaires internationaux venaient autrefois aider les agriculteurs à récolter leurs olives près du mur de l'apartheid ou à proximité des colonies qui s'étendent et s'emparent de leurs terres. Cette année, cela n'a pas pu se faire en raison de la COVID-19 et les attaques des colons contre les agriculteurs indigènes se sont multipliées.



Hier, nous nous sommes arrêtés dans le village d'Al-Walaja pour visiter la tombe du martyr Basil Al-Araj. J'ai remarqué que l'olivier planté à côté de sa tombe porte de bons fruits. Il aurait adoré cueillir des olives avec nous.







Il y a des "awnah" (personnes qui aident d'autres personnes) et certains agriculteurs ont engagé des aides quand ils pouvaient se le permettre. Cela a également permis de donner un emploi temporaire à certains (le taux de chômage est très élevé ici en raison des politiques d'occupation coloniale). En tout cas, les presses à huile fonctionnent à plein régime et c’est donc un coup de pouce temporaire à l'économie. Pour nous, au musée, et pour les 82 agriculteurs que nous soutenons, nous avons également planté les cultures d'hiver (laitue, chou, chou-fleur, oignon, haricots, ail, etc.). Elles poussent toutes très bien. Malgré les hauts et les bas, la vie est belle, les gens sont bien et il y a de l'espoir pour l'avenir. L'éveil mondial est en cours.



Enfin, voici la transcription d'une émission de radio sur l’olive et le pin. Vous verrez sa pertinence pour la politique de domination : The Olive and the Pine.

* La suspension de Jeremy Corbyn du Parti travailliste est une parodie de justice. Et non, la prise de contrôle du parti par des sionistes racistes ne produira rien de bon pour eux ou pour les belles personnes du Royaume-Uni -les marionnettes du sionisme ne font jamais de bien à long terme-. [Lire « Le lobby pro-israélien massacre une seconde fois Jeremy Corbyn »]





* Boycott Puma :

- http://cpavancouver.org/

- https://www.bdsfrance.org/



* Sur l'élection américaine, je suis d'accord pour dire que "la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer" (Abraham Lincoln). J'ajouterais : ne pas se contenter de voter - se révolter.



Restons humain et maintenons la Palestine en vie.



Mazin Qumsiyeh

Un bédouin dans le cyberespace, un villageois chez lui.

Professeur, fondateur et directeur (bénévole)

Musée d’Histoire naturelle de Palestine

Institut de la biodiversité et de la durabilité de Palestine

Université de Bethléem

Palestine Occupée



http://qumsiyeh.org

http://palestinenature.org



Comptes Facebook :

* Personnel : https://www.facebook.com/mazin.qumsiyeh.9



* Musée : https://www.facebook.com/Palestine-Museum-of-Natural-History-1454309858180882/