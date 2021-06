Report de la décision d'évacuation des familles du quartier de Batn Al-Hawa à Silwan

Par Wadi Hilweh Information Center

Vendredi soir 28.05, le tribunal de district a reporté à début décembre prochain les décisions concernant l'évacuation des familles du quartier de Batn Al-Hawa à Silwan. Le tribunal de district a gelé les décisions d'expulsion des familles du quartier jusqu'à ce que le conseiller juridique prenne une décision concernant l'affaire.

Mercredi dernier, une session s'est tenue au tribunal de district pour entendre l'appel soumis par les familles des fils Abd Jaber Al-Rajabi et Awad Jaber Al-Rajabi, et l'examen de l'appel soumis a été reporté. Pendant ce temps, une manifestation était organisée devant le tribunal et les forces d’occupation ont attaqué les manifestants et arrêté un garçon et un jeune homme.



Fakhri Abu Diab, porte-parole des comités de défense de Silwan, a déclaré que la décision du tribunal de district de Jérusalem - de reporter la décision sur l'affaire du logement du quartier de Batn al-Hawa - est insuffisante, et que ce qu'il faut, c'est faire pression sur l'occupation pour annuler définitivement les décisions d'expulsion des résidents du quartier au profit des associations coloniales.



Abu Diab a déclaré dans un communiqué que la décision de reporter les questions d'évacuation des résidents de Silwan et de Sheikh Jarrah n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu une pression publique généralisée et un travail de terrain efficace, appelant les citoyens à ne pas se fier aux décisions des autorités d'occupation.



Abu Diab a souligné que les autorités d'occupation contournent généralement les décisions si l'enthousiasme des citoyens faiblit.



Abu Diab a déclaré : « Les affaires concernant le quartier Sheikh Jarrah et des quartiers de Silwan qui sont menacés de confiscation et d'expulsion de leurs habitants ne sont pas terminés. Par conséquent, le travail urgent de terrain doit se poursuivre jusqu'à l'abolition de ces décisions, qui toucheront environ 7.500 habitants de Jérusalem dans la première phase, et qui sont des décisions inhumaines et illégales. »



Abu Diab a poursuivi : « Le succès que les Jérusalémites ont obtenu lors du soulèvement de la Porte des Lions, de la Porte de Bab Al-Rahma, de la Porte de Damas, et d'autres encore, est le fruit de la conscience et de l'unité des Jérusalémites dans la défense de leurs terres, de leurs quartiers, de leurs maisons et de leurs lieux saints. »

Source : Silwanic