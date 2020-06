Résistance au temps de l'annexion et du Covid-19 - un webinaire de l'ISM, le mardi 30 juin 2020 à 20h heure de Ramallah – 19h heure de Paris

Par ISM Palestine

Alors que le monde se remet de la pandémie mondiale de COVID-19 et que la lutte mondiale pour l'égalité raciale et la justice s'étend, la Palestine se trouve une fois de plus à un moment charnière de l'histoire de sa lutte pour la liberté et les droits de l'homme.

Le Covid-19 a provoqué de graves perturbations dans le monde entier, et ses effets ont été extrêmes en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza assiégée. L'occupation israélienne a exacerbé la crise sanitaire mondiale et en a profité. En Cisjordanie , les postes de contrôle inhumains où les Palestiniens sont rassemblés en troupeau se sont avérés être des zones de transmission majeures du virus, tandis que les colons illégaux ont multiplié les attaques violentes contre les Palestiniens pendant le confinement.



À Gaza, une décennie de siège a privé la Bande de fournitures médicales, bombardé des hôpitaux et coupé le courant quotidiennement et ce ne sont que quelques-uns des nombreux problèmes. Tout cela a rendu la préparation à la pandémie pratiquement impossible. En outre, les problèmes à long terme de surpopulation dans les camps de réfugiés, de pénurie d'eau et de nourriture, et les interdictions israéliennes d'importer des fournitures médicales sont autant d'éléments qui exacerbent les défis de la distanciation sociale et de l'endiguement des maladies. Cela a conduit à une détérioration rapide de la situation, appelée "Un cauchemar dans un cauchemar" par les experts internationaux de la santé.



Pendant la pandémie actuelle, le gouvernement israélien s'apprête à promulguer le projet de loi d'annexion - pour étendre le contrôle israélien à travers la vallée du Jourdain et une grande partie de la zone entourant les colonies illégales, en légalisant ses propres crimes avec des lois qu'il a lui-même créées. Prévue pour le 1er juillet, l'annexion de la Cisjordanie va accroître les violations des quelques droits restants des Palestiniens et créer de nouvelles formes de discrimination et d'apartheid.



Prévu à la veille de l'annexion, l'International Solidarity Movement organisera un webinaire et une session de questions-réponses, offrant une vue d'ensemble de l'oppression actuelle des Palestiniens et de la résistance non violente à l'occupation. Nos intervenants exploreront ces questions d'un point de vue juridique, journalistique et politique, avec des militants sur le terrain qui nous rejoindront en direct de Tulkarem, Nabi Saleh et Gaza.







Huwaida Arraf

Le webinaire sera animé par Huwaida Arraf, une Palestinienne américaine qui nous rejoindra depuis New York. Avocate en exercice, Huwaida a mené des recherches pour le Public International Law and Policy Group et est présidente du conseil d'administration du mouvement Free Gaza, dans le cadre d'une longue carrière de spécialiste des droits de l'homme et du droit international. Elle est également l'un des membres fondateurs du Mouvement de solidarité internationale (ISM).





Bassem Tamimi

Bassem Tamimi nous rejoint depuis le village de Nabi Saleh en Cisjordanie . Né dix semaines avant l'occupation de la Palestine par les forces d'occupation israéliennes en 1967, Bassem Tamimi a passé toute sa vie comme militant de base. Son engagement dans la résistance non-violente a été reconnu par l'Union européenne et Amnesty International. Sa fille, Ahed Tamimi, a été emprisonnée pendant 8 mois alors qu'elle était enfant pour avoir giflé un soldat israélien après que son cousin ait reçu une balle dans la tête. Il travaille principalement à Nabi Saleh, un village qui est encerclé par les infrastructures militaires israéliennes et les colonies illégales.





Wafa Aludani

Wafa Aludaini, journaliste et coordinatrice de l'Unité des médias étrangers à Al-Thorayya, nous rejoindra depuis Gaza, où ses parents ont fui pendant la Nakba. En tant que journaliste, elle a couvert le siège israélien de Gaza pendant plus de dix ans, ainsi que les invasions israéliennes de 2008 et 2015. Plus récemment, elle a fait un reportage sur la Grande Marche du Retour à laquelle elle a participé alors même que l'ONU a découvert que des tireurs d'élite israéliens avaient intentionnellement visé et tué des journalistes pendant les manifestations.





Abdul-Karim Dalbah

Journaliste palestinien, chercheur de terrain et défenseur des droits de l'homme. Coordinateur de l'ISM depuis près de deux décennies et formateur en matière de résistance non violente, Abdul Kareem milite pour les droits de l'homme et l'émancipation des Palestiniens depuis les années 70. Abed parlera de la prochaine annexion et des stratégies de solidarité internationale avec la Palestine, en s'appuyant sur ses décennies d'expérience, sa perspective historique et son militantisme actuel.





Ahmed Abu Artema

Un des fondateurs de la Grande Marche du Retour, Ahmed Abu Artema, rejoindra le groupe depuis Gaza. Des milliers de Palestiniens ont répondu à son appel sur Facebook en 2018 pour prendre part à une manifestation pacifique massive contre la barrière qui les entoure, afin de réclamer la liberté et le droit au retour. Ahmed est né à Rafah et est un réfugié du village d'Al Ramla. Il travaille comme journaliste et auteur indépendant.





International Solidarity Movement (ISM)

Le webinaire est hébergé par l'ISM. Le Mouvement de solidarité internationale (ISM) est un mouvement dirigé par des Palestiniens qui s'engagent à résister à l'oppression et à la dépossession systématiques et profondément enracinées de la population palestinienne par Israël, en utilisant des méthodes et des principes d'action directe non violents. Fondé en août 2001, l'ISM vise à soutenir et à renforcer la résistance populaire palestinienne grâce à nos militants qui travaillent aux côtés des Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.





Le webinaire aura lieu à 20:00 heure de Ramallah (19:00 en France). Il comprendra des mises à jour, des nouvelles et des exemples sur la manière dont les internationaux peuvent soutenir les Palestiniens pendant ces périodes. Il comprendra également une session de questions-réponses ; si vous avez une question, que ce soit pour un militant en particulier ou en général, vous pouvez l'envoyer à ismtraining@riseup.net. L'intégralité du webinaire sera diffusée en direct sur Facebook, Instagram et Youtube.









Source : Palsolidarity

Traduction : MR pour ISM