Silwan… Répression, bastonnade, blessures et arrestations dans le quartier de Batn Al-Hawa

Par The Wadi Hilweh Information Center

04.06.2021 – 04.06.2021 - Vendredi après-midi, les forces d'occupation ont attaqué des dizaines de personnes dans la tente de sit-in de Batn al-Hawa à Silwan, à coups de bombes sonores, de grenades lacrymogènes et de balles en caoutchouc-acier. Le Centre d'information Wadi Hilweh - Jérusalem a déclaré que plusieurs attaques et incursions ont été enregistrées du début de l'après-midi jusqu'au soir dans le quartier de Batn al-Hawa à Silwan, et que cela a commencé après que les participants au Marathon de Jérusalem soient arrivés du quartier de Sheikh Jarrah à la tente de Silwan ; et dès que les participants ont scandé des slogans, les forces ont pris d'assaut la tente et ont agressé et frappé les personnes présentes.

Le Centre a ajouté que des affrontements ont éclaté à proximité de la tente, et lorsque des jeunes palestiniens sont revenus à la tente du sit-in, les forces d’occupation ont à nouveau pris d'assaut la tente, ont frappé les personnes présentes et ont jeté des grenades au hasard pour faire fuir les personnes présentes par la force puis ont détruit le contenu de la tente, "les chaises et les piquets".



Le Centre a expliqué que les affrontements se sont étendus des environs de la tente vers les allées et les ruelles du quartier de Batn al-Hawa ; une escouade des forces spéciales a encerclé la tente et l'a complètement démolie, dans une tentative d'empêcher la présence et le sit-in à l'intérieur et l’organisation d'événements.



Les forces d’occupation ont visé les maisons du quartier de Batn al-Hawa avec des grenades de gaz lacrymogènes, faisant suffoquer des dizaines de résidents, étant donné que les maisons du quartier sont mitoyennes ; une grenade a touché une maison appartenant à la famille Abu Moz, ce qui a provoqué plusieurs cas de suffocation chez les enfants et les femmes.



Les forces israéliennes ont pris d'assaut des maisons du quartier de Batn al-Hawa, et ont pourchassé les résidents qui se tenaient devant leurs maisons.



Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré que ses équipes ont soigné 23 blessés à Silwan, victimes de balles en caoutchouc-acier, de grenades assourdissantes et de passages à tabac, et qu'un blessé a dû être transporté à l'hôpital.



Les forces d’occupation ont également tiré sur une voiture du Croissant-Rouge avec une balle en caoutchouc-acier qui a brisé le pare-brise de la voiture lorsque la balle a pénétré dans le véhicule.



Pendant ce temps, les forces d'occupation ont arrêté 4 jeunes de la ville : un membre du comité de quartier de Batn al-Hawa, Kayed al-Rajabi, Saif Abu Ta'a, Mamdouh Zahdeh, et Mutasem Hmeidat.



Firas Al-Jabrini, l'avocat du Centre d'information Wadi Hilweh, a dit que le garçon de 15 ans, Mutasem Hmeidat, a été arrêté à Silwan et a été brutalement frappé lors de son arrestation et pendant qu'il était emmené dans le véhicule de police. Il a été emmené au centre d'enquête O'z à Jabal Al-Mukabber. Al-Jibrini lui a rendu visite dans le centre d'investigation et a demandé que ses blessures au visage, au genou et à plusieurs parties du corps soient soignées, ainsi que les vertiges qu'il ressent de temps en temps, et lorsque l'ambulance est arrivée, il a insisté sur la nécessité de le transférer à l'hôpital.



Vendredi après-midi, le "Marathon de Jérusalem" est parti du quartier de Sheikh Jarrah, en passant par la rue Salah al-Din, les portes d’Hérode et des Lions à Jérusalem-Est, et c’est lorsque le Marathon a atteint la tente à Silwan que les forces ont attaqué les personnes présentes.



Un jeune homme du quartier de Sheikh Jarrah a été arrêté parce qu'il portait un "foulard aux couleurs du drapeau palestinien".





Source : Silwanic

Traduction : MR pour ISM