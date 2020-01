Stop au jumelage Toulouse Tel-Aviv ! La mairie de Toulouse ne doit plus soutenir l’apartheid israélien !

Par Collectif Palestine Vaincra

Depuis 1962, Toulouse est jumelée avec Tel-Aviv et développe avec cette ville des échanges socio-culturels et économiques. Mais Tel-Aviv n’est pas une ville comme les autres. Construite sur les ruines de plusieurs villages palestiniens, elle est la capitale économique d’Israël. Tel-Aviv est donc le symbole de cet État colonial et raciste qui pratique une véritable politique d’apartheid contre les Palestiniens.

Cautionner le jumelage de Toulouse avec Tel-Aviv c’est cautionner la politique quotidienne d’Israël et de ses gouvernements successifs : occupation, massacres, destructions et confiscations de terres, expansion des colonies de peuplement, arrestations, entraves à la liberté de circulation…



A l’occasion des élections municipales 2020, nous appelons l’ensemble des habitant•e•s de l’agglomération toulousaine à dénoncer ce partenariat économique et à exiger l’arrêt de ce jumelage.



* Je signe la pétition en ligne et je la fais signer autour de moi





Pour participer à la campagne sur les réseaux sociaux, retrouvez l’article dans sa totalité sur le site du Collectif Palestine Vaincra







Source : Collectif Palestine Vaincra